В Азербайджане расширяется сеть "Друзей МСБ" (ФОТО)

30 января 2020 13:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2019 году в 10 городах и районах Азербайджана заработали "Друзья МСБ" Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ). В настоящее время число "Друзей МСБ", находящихся в числе основных механизмов поддержки предпринимателей со стороны Агентства, составляет 21-го.

Как сообщает в четверг Trend, для обсуждения вопросов, с которыми сталкивать субъекты МСБ, а также их предложений в рамках платформы сотрудничества между государством и предпринимателем, "Друзья МСБ" в прошлом году провели 34 встречи в 14 городах и районах, организовали около 450 выездных услуг.

В прошлом году посредством сети "Друзей МСБ" в Агентство поступило свыше 1500 обращений. Около 34 процентов этих обращений были связаны с доступом к финансовым ресурсам, 33 процента - с оказанием правовых и информационных услуг, 18 процентов - с защитой прав предпринимателей, 15 процентов - с вопросами обучения. В направлении разрешения таких вопросов, совместно с соответствующими госструктурами предприняты необходимые шаги.

В 2020-м году предусматривается расширение сети "Друзей МСБ", и деятельность их новых центров еще в нескольких городах и районах республики.

Отметим, что сеть "Друзей МСБ", формирование которой началось в 2018 году, оказывает субъектам МСБ поддержку и различные услуги, включая создание или расширение бизнеса, поиск и реализация с участием МСБ потенциальных инвестиционных проектов, защиты прав МСБ, а также просвещение субъектов МСБ по вопросам механизмов государственной поддержки.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Азербайджане расширяется сеть "Друзей МСБ" (ФОТО)
  • В Азербайджане расширяется сеть "Друзей МСБ" (ФОТО)
  • В Азербайджане расширяется сеть "Друзей МСБ" (ФОТО)
  • В Азербайджане расширяется сеть "Друзей МСБ" (ФОТО)
  • В Азербайджане расширяется сеть "Друзей МСБ" (ФОТО)
  • В Азербайджане расширяется сеть "Друзей МСБ" (ФОТО)
  • В Азербайджане расширяется сеть "Друзей МСБ" (ФОТО)
  • В Азербайджане расширяется сеть "Друзей МСБ" (ФОТО)
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