Швейцария содействует Туркменистану в защите от контрафактной продукции

АШХАБАД/Trend/ - Министерство финансов и экономики Туркменистана и швейцарский холдинг SICPA SA подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнёрству, сообщает Trend со ссылкой на агентство "Бизнес-Туркменистан".

Компания SICPA является мировым лидером в области маркировки товаров защищенными знаками.

Министерство выражает заинтересованность в сотрудничестве по безопасной аутентификации, контролю объемов производства и мониторингу движения товаров, импортируемых и экспортируемых Туркменистаном, говорится в сообщении.

В переговорах принимал участие генеральный директор SICPA SA Филипп Амон. Стороны подтвердили готовность к обеспечению местного рынка качественными и высокотехнологичными маркировочными решениями, которые защитят покупателей и торговую сеть страны от контрафактной продукции.

Отметим, что Туркменистан имеет внешнеторговые отношения с 107 странами мира, основными из которых являются Китай, Италия, Турция, Россия, ОАЭ, Афганистан.

По прогнозам МВФ, объем внешней торговли Туркменистана в 2019 году мог составить $17,9 миллиарда, в том числе экспорт $12,5 миллиарда, импорт – $5,4 миллиарда. В 2018 году объем внешней торговли Туркменистана составил $16,9 миллиардов, в том числе экспорт $11,6 миллиарда, импорт – $5,3 миллиарда.

Туркменистан является крупнейшим поставщиком природного газа в Центральной Азии и экспортирует данный вид топлива в Китай и Россию.

Официальный Ашхабад взял курс на диверсификацию локальной экономики: продвинулись индустрия нефтепродуктов, текстиль, активно развиваются нефтегазохимическая отрасль и промышленность по производству стройматериалов.

В Туркменистане проводится индустриализация, направленная на увеличение объемов производства импортозамещающей продукции и развитие экспорта.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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