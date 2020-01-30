Электронные бирки в Азербайджане будут полезны для селекции скота (Эксклюзив)

30 января 2020 13:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С текущего года Агентство пищевой безопасности Азербайджана планирует внедрение электронной идентификации крупного и мелкого рогатого скота, сообщил в четверг Trend начальник отдела по здоровью животных Агентства пищевой безопасности Галиб Абдулалиев.

По словам Абдулалиева, цель идентификации крупного и мелкого рогатого скота – это сбор и учет информации о виде, поле, состоянии здоровья, цели выращивания, наличии прививок, и истории заболеваний животного с момента его рождения.

Чиновник отметил, что сбор и учет параметров скота с привязкой к конкретному владельцу, а также многие другие методы идентификации широко используются в международной практике животноводства.

Касаясь методики чипирования, Абдулалиев отметил, что в Азербайджане в основном будет использоваться традиционный метод идентификации животных посредством бирок. Традиционная методика идентификации заключается в прикреплении электронных бирок различных форм и материалов с необходимой информацией к ушным раковинам животных.

«Проведение электронной идентификации в животноводстве позволит отслеживать генетическую линию выращивания животных на протяжении всей их жизни, целенаправленно организовывать селекционные работы, выявлять и контролировать риски по безопасности продуктов вдоль пищевой цепи, а также проводить ветеринарные мероприятия против болезней.» - сказал чиновник.

Абдулалиев уточнил, что идентификация поспособствует осуществлению ветеринарного контроля животных в соответствии с международными нормами.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Обнародованы итоги рейдов в пунктах забоя скота в Гарадаге и Сабунчи - АПБ
Общество 29 января 18:22
Азербайджан ввел временный запрет на ввоз ряда товаров из Китая
Общество 28 января 16:45
В Азербайджане закрыли цех, производящий сахар в антисанитарных условиях (ФОТО)
Общество 28 января 13:57
Обнародованы результаты мониторингов по птичьему гриппу в Азербайджане
Общество 28 января 12:51
Азербайджан временно ограничил импорт живых птиц и птицеводческой продукции из этих стран
Общество 27 января 17:03
Агентство пищевой безопасности провело рейд в пунктах по забою скота в Баку
Общество 22 января 10:50
Лента новостей
Обсуждению цен на российский газ мешает истерия руководства Армении — политолог
Политика 15:06
Разгорелся очередной скандал в связи с ЕКЦ "Мусават"
Политика 15:01
Президент России наградил Михаила Гусмана орденом "За заслуги перед отечеством" III степени
Россия 15:00
Спрогнозирован объем добычи нефти с блока сухопутных месторождений "Зых-Говсаны"
Энергетика 14:56
Крупная компания Казахстана нарастила производство меди
Бизнес 14:50
Филиал итальянской Eni объявил тендер в Туркменистане
Тендеры 14:38
В Азербайджане продолжаются спутниковые проверки осенней урожайности
Экономика 14:33
В медучреждениях Азербайджана будут назначены лица по связям со СМИ
Общество 14:22
В Баку пройдет внеочередное заседание глав МИД стран Тюркского совета
Политика 14:17