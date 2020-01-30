Электронные бирки в Азербайджане будут полезны для селекции скота (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - С текущего года Агентство пищевой безопасности Азербайджана планирует внедрение электронной идентификации крупного и мелкого рогатого скота, сообщил в четверг Trend начальник отдела по здоровью животных Агентства пищевой безопасности Галиб Абдулалиев.

По словам Абдулалиева, цель идентификации крупного и мелкого рогатого скота – это сбор и учет информации о виде, поле, состоянии здоровья, цели выращивания, наличии прививок, и истории заболеваний животного с момента его рождения.

Чиновник отметил, что сбор и учет параметров скота с привязкой к конкретному владельцу, а также многие другие методы идентификации широко используются в международной практике животноводства.

Касаясь методики чипирования, Абдулалиев отметил, что в Азербайджане в основном будет использоваться традиционный метод идентификации животных посредством бирок. Традиционная методика идентификации заключается в прикреплении электронных бирок различных форм и материалов с необходимой информацией к ушным раковинам животных.

«Проведение электронной идентификации в животноводстве позволит отслеживать генетическую линию выращивания животных на протяжении всей их жизни, целенаправленно организовывать селекционные работы, выявлять и контролировать риски по безопасности продуктов вдоль пищевой цепи, а также проводить ветеринарные мероприятия против болезней.» - сказал чиновник.

Абдулалиев уточнил, что идентификация поспособствует осуществлению ветеринарного контроля животных в соответствии с международными нормами.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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