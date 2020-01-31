Казахстан и Россия обсудили сотрудничество в промышленной и энергетической сферах

БАКУ /Trend/ - Казахстан нацелен и дальше работать с российскими партнерами в целях реализации стратегического курса отношений между двумя странами, сказал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

В рамках участия в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и форуме «Digital Almaty» Мамин провел встречу с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

По словам Мамина, для поддержания высокой положительной динамики торгово-экономического взаимодействия необходимо продолжить совместную работу по расширению номенклатуры поставляемых товаров и услуг, установлению прямых контактов между деловыми кругами стран, а также продвижению товаров на рынки третьих стран.

«Это важная работа ведется и на площадке Евразийской экономической комиссии», — сказал он.

В свою очередь, Мишустин назвал символичным, что первый визит в качестве главы правительства он совершает в Казахстан.

«Нас связывают давние дружеские и партнерские отношения. Динамично развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, укрепляются региональные связи», — сказал он.

В рамках встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в промышленной, энергетической, военно-технической, космической, водной и природоохранной сферах, а также взаимодействия в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений. Мамин и Мишустин акцентировали внимание на важности качественной подготовки к предстоящему в ноябре 2020 года в городе Кокшетау (Казахстан) XVII Форуму межрегионального сотрудничества на тему «Экологическое сотрудничество».

Также была отмечена необходимость активизации работы по реализации подписанной на форуме в городе Омске Программы совместных действий по функционированию пунктов пропуска на казахстано-российской границе.

Отметим, что Россия является главным торговым партнером Казахстана. За 11 месяцев 2019 года двусторонний товарооборот составил 17,2 миллиарда долларов. В Казахстане действует свыше 10 тысяч предприятий с участием российского капитала, что составляет 37,4 процента от общего числа предприятий с иностранным капиталом.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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