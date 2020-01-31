В прошлом году в Турции незначительно сократилось количество зарегистрированных узбекских компаний

БАКУ/Trend/ - По итогам 2019 года в Турции были зарегистрированы 35 компаний с узбекским капиталом, что на три компании меньше, чем в предыдущем году.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Торгово-промышленной палате Турции (TOBB).

Совокупный капитал узбекских компаний, зарегистрированных в Турции за 12 месяцев 2019 года, составил 6,785 миллиона турецких лир, в то время как аналогичный показатель 2018 года был равен 5,861 миллиона турецких лир.

Было отмечено, что в январе-декабре 2019 года больше всего узбекских компаний было зарегистрировано в Стамбуле (28 компаний) с совокупным капиталом 5,967 миллиона турецких лир.

"За этот период в турецкой провинции Анталья было зарегистрировано пять компаний с узбекским капиталом. Совокупный капитал узбекских компаний, зарегистрированных за 12 месяцев текущего года в провинции Анталья, составил 650 тысяч лир ", - отметили в TOBB.

В январе-декабре 2019 года в Турции были зарегистрированы четыре промышленных , четыре строительных, 21 компаний в сфере оптовой и розничной торговли и три туристические компании с узбекским капиталом.

"Остальные три компании с узбекским капиталом задействованы в других секторах экономики", - сказали в TOBB.

Согласно информации, совокупный капитал зарегистрированных за отчетный период 21 компании, занятых в сфере оптовой и розничной торговли, составил 3,675 миллиона лир.

Официальный курс на 31 января - 5.9824 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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