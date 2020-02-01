Премьер Казахстана предложил перевести в е-формат госзакупки в странах ЕАЭС

1 февраля 2020 09:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин выдвинул ряд инициатив по решению актуальных вопросов экономической интеграции на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает Trend cо ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Мамин выдвинул инициативы в рамках заседаний Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в узком и расширенном составах.

Так, он акцентировал внимание на необходимости ускоренного согласования инициированных казахстанской стороной поправок в Порядок устранения барьеров, которые позволят ускорить процесс рассмотрения обращений до трех месяцев. «На сегодня ведется реестр согласованных препятствий. Он содержит 68 препятствий. Мы три года назад данный реестр начинали с 60 препятствий. Вместо того, чтобы снизить данный показатель, к сожалению, мы с каждым годом его увеличиваем, создавая все новые барьеры либо затягивая их устранение», — сказал Мамин.

Он также предложил до конца 2021 года полностью перевести в электронный формат государственные закупки, проводимые в странах ЕАЭС, выступил с инициативой проработки внесения изменений в договор об ЕАЭС в части возмещения ущерба бизнесу при нарушении общих правил конкуренции.

Мамин отметил необходимость усиления совместной работы в рамках ЕАЭС по развитию цифровой экономики и современных высокотехнологичных сфер, выработки совместной тактики по борьбе с пиратской продукцией.

По итогам заседания были подписаны соответствующие решения, даны поручения.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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