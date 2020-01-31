"Газпромбанк" о реализации проектов в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Сотрудничество "Газпромбанка" с азербайджанскими компаниями, в частности с компанией SOCAR является стратегическим, сообщили Trend в банке.

Как отметили в банке, строительство газоперерабатывающего и газохимического комплекса в районе Сангачалы (проект SOCAR GPC), в реализации которого участвует "Газпромбанк", является важным проектом для SOCAR.

"Мощность возводимого газоперерабатывающего завода составит 10 миллиардов кубометров, а полимерного завода – 600 тысяч тонн полиэтилена и 130 тысяч тонн пропилена", - отметили в банке.

Согласно данным банка, стоимость проекта предварительно оценивается в четыре миллиарда долларов.

Также в банке сообщили, что "Газпромбанк", наряду с ING Bank (Нидерланды) и государственным банком развития Китая, с 2016 года осуществлял финансовое консультирование проекта, а с 2019 года участвует в нем в качестве потенциального организатора финансирования и кредитора.

Согласно информации "Газпромбанка", кредит предполагается предоставить на принципах проектного финансирования.

"В настоящее время "Газпромбанк" ведет переговоры с крупнейшими кредитными организациями, а также потенциальными заказчиками услуг банковского сопровождения и рассчитывает запустить несколько "пилотных" проектов в 3-4 квартале 2020 года. Успешная реализация данных проектов позволит вывести на банковский рынок Азербайджана принципиально новый технологичный продукт", - также отметили в банке.

Отметим, что "Газпромбанк" является одной из ведущих кредитных организаций Российской Федерации, предоставляющей услуги по банковскому сопровождению контрактов с 2014 года. Банковское сопровождение контрактов - комплекс услуг, предоставляемых для обеспечения контроля за целевым расходованием денежных средств, выделяемых государственным или корпоративным заказчиком на реализацию того или иного проекта. Использование банковского сопровождения позволяет повысить эффективность инвестиций, снизить риски нецелевого расходования денежных средств, вывода средств в теневой оборот, а также оптимизировать структуру ценообразования по проекту.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @AnSav2105

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