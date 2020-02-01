В 2019 году в Азербайджане увеличился объем авиагрузоперевозок

БАКУ/Trend/ - В 2019 году Азербайджан осуществил грузовые авиаперевозки на сумму 3,6 миллиарда долларов, что в 1,5 раза превышает аналогичный показатель 2018 года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК).

За отчетный период объем грузоперевозок посредством воздушного транспорта составил 83,2 тысячи тонн.

Объем экспортных воздушных грузоперевозок составил почти 69 тысяч тонн на сумму 281,1 миллиона долларов (сокращение на 0,16 процента).

Импорт по воздуху за отчетный период составил 14,3 тысячи тонн на сумму 3,3 миллиарда долларов (рост в 1,6 раза).

В целом за отчетный период товарооборот Азербайджана составил 33,3 миллиарда долларов, в частности экспорт – 19,6 миллиарда долларов, импорт – почти 13,7 миллиарда долларов.

(Автор:Анастасия Савченко. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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