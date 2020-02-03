Глава МИД Туркменистана обсудил в Кабуле и Дели перспективы сотрудничества

АШХАБАД /Trend/ - Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов посетил с визитами Афганистан и Индию, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Делегация Туркменистана была принята президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с активизацией политико-дипломатического взаимодействия, расширением экономического сотрудничества, развитием культурно-гуманитарных связей между двумя странами, говорится в сообщении.

Стороны уделили внимание реализации региональных крупномасштабных и долгосрочных инфраструктурных проектов.

В их числе особое место занимают проекты строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан, железных дорог из Туркменистана в Афганистан.

Также в Кабуле состоялись встречи с руководителями исполнительной власти, министерств национальной безопасности, иностранных дел и рядом других государственных органов Афганистана.

В ходе визита в Нью-Дели состоялась рабочая встреча с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром.

Состоялся обмен мнениями о перспективах туркмено-индийских отношений, были обсуждены региональные и международные темы, представляющие взаимный интерес.

Отметим, что одним из актуальных направлений партнёрства считается сфера транспорта. Изучаются возможности проекта транснационального коридора «Север-Юг» с задействованием потенциала морских портов двух стран, а также перспективы по развитию связей в сфере воздушного транспорта.

Туркменистан и Индия обсуждают и возможности партнерства в сферах химической промышленности и электроэнергетики.

Кроме того, особая роль в деловом партнерстве отведена проекту строительства газопровода ТАПИ протяженностью 1840 километров и мощностью 33 миллиарда кубометров газа в год.

Туркменистан приступил к строительству своего участка ТАПИ в декабре 2015 года.

Являясь лидером консорциума TAPI Pipeline Company Limited, госконцерн "Туркменгаз" закрепил за собой контрольный пакет акций. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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