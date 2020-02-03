Майк Помпео поддержал реформы Казахстана по защите основных свобод

3 февраля 2020 11:49 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственный секретарь США Майк Помпео поддержал продолжающиеся реформы Казахстана по поддержке гражданского общества и основных свобод, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный департамент США.

Помпео выразил поддержку в рамках официального визита в Казахстан второго февраля, в ходе которого он проводил переговоры с рядом государственных лиц Казахстана.

Так, в ходе визита Помпео встретился с Первым президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

С Назарбаевым Помпео обсудил ряд глобальных и региональных вопросов и высоко оценил масштабы и глубину двусторонних отношений между странами, начатых под руководством Назарбаева.

Секретарь высоко оценил наследие лидерства Назарбаева в области нераспространения ядерного оружия, подчеркнув позитивный опыт репатриации Казахстаном своих граждан из Сирии и Ирака. Помпео также выразил поддержку реформ, проводимых в Казахстане в сфере гражданского общества и основных свобод.

Развитие всестороннего партнерства с США является одним из основных приоритетов внешней политики Казахстана. Последовательно развивается политический диалог на всех уровнях, в том числе на высшем.

На сегодняшний день казахстанско-американское сотрудничество определяется договоренностями, достигнутыми по итогам официального визита Назарбаева в США (15-18 января 2018 года), в ходе которого лидеры двух стран подписали Совместное заявление "Казахстан и США: расширенное стратегическое партнерство в XXI веке".

(Автор: Наргиз Садыхова).

Твиттер: @nargiz_sadikh

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