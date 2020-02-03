Около 70 процентов занятых в стране женщин живут в сельской местности

3 февраля 2020 11:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Около 70 процентов занятых в стране женщин живут в сельской местности.

Об этом, как сообщает Trend с мероприятия, сказала глава департамента по программам и проектам Агентства аграрных кредитов и развития Лейли Агаева на первом семинаре программы сотрудничества FAO с Азербайджаном, посвященному увеличению роли женщин, занятых в аграрном секторе Азербайджана.

Этот фактор, отметила Агаева, показывает, что проект по повышению роли женщин, занятых в аграрном секторе, позволит охватить значительную часть всех женщин, занятых в экономике Азербайджана.

"Аграрный сектор в Азербайджане является одной из приоритетных сфер экономики, в этой сфере задействовано около 40 процентов всего населения Азербайджана", - сказала глава департамента.

Агаева рассказала, что проект направлен на повышение конкурентоспособности женщин в сельскохозяйственном секторе страны и в этом направлении агентство, совместно с ОАО "Аграрные поставки и снабжения", будет способствовать предоставлению технической помощи женщинам-фермерам.

В завершении речи глава департамента рассказала о совместной программе с FAO, в рамках которой с 2015 года завершены различные проекты в области картофелеводства, овцеводства и в других направлениях.

Напомним, сегодня в Баку проходит первый семинар программы сотрудничества ФАО с Азербайджаном, посвященному увеличению числа женщин, занятых в аграрном секторе Азербайджана.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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