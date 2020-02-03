Heritage Foundation в своем докладе отмечает достижения Грузии за 13 лет

БАКУ/Trend/ - В последнее десятилетие Грузия достигла огромного прогресса с точки зрения интеграции с Западом и либерализации экономики, сообщает Trend со ссылкой на доклад международной организации Heritage Foundation относительно 5 основных приоритетов 2020 года в отношениях между Грузией и США.

В частности, в докладе речь идет о том, что в 1996 году, когда организация начала работать в Грузии, страна входила в список государств с репрессивной экономикой, сейчас же она считается страной со свободной экономикой.

"Грузия сумела достичь рекордных показателей и всего за 13 лет перейти со 124 места по уровню свободы экономики на 16-е" - считают в Heritage Foundation.

Доклад также касается темы свободной торговли между Грузией и США.

"Вот уже несколько лет США рассматривают возможность подписания соглашения о свободной торговле с Грузией, и в 2020 году подошло время для его оформления. Данный шаг сделает поддержку Грузии со стороны США ощутимой, и это очень важно, когда речь идет о стране, многие годы вносящей большой вклад в деятельность американской миссии в Афганистане" - говорится в докладе.

В Heritage Foundation полагают, что соглашение о свободной торговле не будет начинаться с пустого места – наряду с инвестиционным соглашением, в настоящее время темой переговоров являются торговые вопросы.

"Соглашение о свободной торговле углубит и без того прочные торговые связи между Грузией и США. В 2020 году этот вопрос должен быть одним из приоритетов для администрации Трампа и конгресса", - говорится в докладе Heritage Foundation.

(Автор: Тамилла Мамедова).

Twitter: @Mila61979356

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