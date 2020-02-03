ОЭСР содействует развитию предпринимательства в Туркменистане

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан принимает участие в реализации проекта Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по совершенствованию правовой среды предпринимательства в Центральной Азии, сообщает Trend со ссылкой на Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана.(СППТ)



Региональный проект осуществляется при финансовой поддержке Европейского союза. В его рамках правительству Туркменистана и других стран Центральной Азии предоставляется аналитическая поддержка с целью определения приоритетных направлений для реформ, призванных улучшить правовую среду предпринимательства, говорится в сообщении.



В Ашхабаде на днях состоялось рабочее совещание для обсуждения результатов проведенной со стороны ОЭСР оценки. Участниками мероприятия стали представители государственных и частных структур Туркменистана.



Напомним, что министр финансов и экономики Туркменистана Батыр Базаров в мае провел в Париже переговоры с руководством ОЭСР.

Стороны рассмотрели перспективы взаимодействия в таких областях как подготовка кадров, цифровая экономика, стимулирование притока инвестиций и частного предпринимательства, продвижение и стимулирование экспорта, а также развития энергетики и экологии.



ОЭСР была образована в 1961 году по инициативе США на базе Организации европейского экономического сотрудничества, которая координировала помощь со стороны США и Канады пострадавшим во время Второй мировой войны европейским странам в рамках Плана Маршалла.



Данная структура является международной экономической организацией развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики.



(Автор: Гусейн Гасанов).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.