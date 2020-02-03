Глава Ассоциации: У турецкого бизнеса в Грузии нет проблем

БАКУ/Trend/ - У турецкого бизнеса в Грузии глобальной стратегической проблемы не существует, - заявил глава Ассоциации грузинских и турецких бизнесменов Осман Туран после завершения заседания Совета инвесторов в Грузии.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По его словам, на заседании обсуждалась общая бизнес-среда, а также вопросы, касающиеся инвестиций в сфере энергетики и инфраструктуры.

"Наша Ассоциация впервые посетила эту встречу, чему я очень рад. Мы не обсуждали турецко-грузинские деловые отношения, а рассмотрели общую бизнес-среду. Был сделан акцент на инвестиции в энергетику. У нас возникла задержка с выдачей разрешения на строительство инфраструктуры, и соответствующие организации заявили, что предпримут необходимые меры. У турецкого бизнеса в Грузии глобальной стратегической проблемы не существует», - отметил Осман Туран.

Напомним, что заседание Совета инвесторов под председательством премьер-министра Грузии Георгия Гахарии состоялось третьего февраля 2020 года в Администрации правительства.

(Автор: Тамилла Мамедова).

Twitter: @Mila61979356

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