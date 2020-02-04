Эльшад Мамедов: Частный сектор должен активно стимулировать оживление экономики

БАКУ/Trend/ - Речь Президента Ильхама Алиева о предпринимательстве в ходе конференции, посвященной итогам первого года реализации Госпрограммы социально-экономического развития регионов в 2019-2023 годах, стала своеобразным вызовом для частного сектора страны.

Об этом во вторник сказал Trend эксперт-экономист Эльшад Мамедов.

По его словам, своей речью Президент направил конкретные сигналы и госструктурам, и частному сектору, и бизнес-сообществу.

"По словам Президента, одна из важнейших составляющих и философия реализуемых в Азербайджане социально-экономических реформ заключается в том, что эти реформы должны послужить повышению конкурентоспособности страны и резкому снижению в стране удельного веса теневой экономики. Следует учесть, что с точки зрения фискальной политики в 2019 году были достигнуты значительные успехи и это было рассчитано на стимулирование развития экономики Азербайджана. Несомненно, в первую очередь необходима эффективная деятельность государственных структур.

Однако, наряду с этим, и частный сектор должен активно стимулировать оживление экономики, оказывать влияние на интенсификацию экономических процессов. Частный сектор должен уяснить, что эпоха актуальности теневой экономики осталась позади. Данный сектор должен расширять свою деятельность в интересах национальной экономики, а также вносить вклад в формирование государственного бюджета за счет налоговых поступлений. Государство предприняло необходимые шаги для обеспечения прозрачности экономики, новоучрежденные институты будут служить во благо развития экономики. Считаю, что эта речь стала вызовом для экономики Азербайджана в 2020 году", - сказал Эльшад Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев).

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