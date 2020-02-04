Кабмин Азербайджана отменил госпошлину на часть продукции автопрома

БАКУ /Trend/ - В "Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Азербайджана, ставках импортных таможенных пошлин и ставках экспортных таможенных пошлин" сделаны изменения.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Кабмин, постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, ввоз в страну комплектующих для легковых автомобилей в целях полной промышленной сборки освобождается от пошлины.

Таможенная пошлина в размере 15 процентов для других автомобилей осталась в силе.

Отметим, что изменения сделаны на основании предложений министерства экономики, при согласовании с министерством финансов и Государственным таможенным комитетом.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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