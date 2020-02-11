Ашхабад и Кабул обсуждают инфраструктурные региональные проекты

АШХАБАД /Trend/ - В городе Мары (восток Туркменистана) при содействии ОБСЕ проводится совместный туркмено-афганский семинар, сообщает Trend во вторник со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В мероприятии принимают участие представители министерств иностранных дел, внутренних дел, обороны, энергетики и специалисты нефтегазового сектора Туркменистана и Афганистана, а также уполномоченные представители государств-участников «Стамбульского процесса».

Цель семинара заключается в повышении функциональности региональной инфраструктуры в контексте содействия трансграничному сотрудничеству путем обмена передовым опытом и обсуждения международной практики и подходов, касающихся управления потенциальными угрозами, говорится в сообщении.

В частности, стороны рассмотрели вопросы продвижения региональных инфраструктурных проектов, включая строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и линий электропередачи в этом направлении.

Работа семинара продлится до 12 февраля включительно.

Напомним, что "Стамбульский процесс" был инициирован в качестве платформы для регионального диалога и партнёрства по содействию сотрудничеству между Афганистаном и соседними странами в области безопасности, политики и экономики.

Участниками "Стамбульского процесса" являются Афганистан, Азербайджан, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Таджикистан, Турция, Туркменистан и ОАЭ.

Программа включает в себя такие крупномасштабные региональные инициативы, как строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и торгово-транспортный коридор Lapis Lazuli (Лазуритовый путь).

(Автор: Гусейн Гасанов)