Итальянские предприниматели могут поделиться знаниями с узбекскими коллегами

БАКУ/Trend/- Узбекистан растет и модернизируется, и страна интересуется итальянскими инновационными и конкурентоспособными технологиями, сказал Trend президент совместной торговой палаты Италия - Узбекистан (CIUZ) Луиджи Иперти.

Сотрудничество между двумя странами развивается при поддержке обеих сторон.

"Итальянские малые и средние предприятия (МСП) могут передавать ноу-хау и знания малым и средним узбекским предприятиям", - отметил Иперти.

Италия намерена улучшить институциональные отношения с Узбекистаном. "Доказательством этого является недавний визит президента самого важного итальянского региона Ломбардии Аттилио Фонтаны, который вместе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым разработал многообещающую программу сотрудничества", - подчеркнул Иперти.

Иперти добавил, что высокопоставленные чиновники узбекского правительства посетили Италию в прошлом году. Другие важные визиты запланированы на следующий год.

"Италия способна помочь итальянским инвесторам через такие агентства, как SACE-Simest, которые могут предоставить гарантии финансирования и вложения капитала. Simest в некоторых случаях может предоставить дополнительный капитал. Узбекистан, в свою очередь, предлагает свободные зоны и привлекательные налоговые льготы ", - сказал Иперти.

По его словам, сотрудничество между Италией и Узбекистаном также сильно развито в туристическом секторе, который растет благодаря красоте ландшафта и богатству древних памятников как в Узбекистане, так и в Италии.

Наконец, Италия очень активна в Узбекистане в сфере культуры.

"Я хотел бы упомянуть самый значимый пример. В Ташкенте есть филиал Туринского политехнического университета с 1500 студентами, где преподают 50 профессоров из основного политехнического университета в Турине. Недавно другие итальянские университеты заключили соглашения о сотрудничестве с узбекскими организациями. Школа менеджмента MIP - Политехнический институт Милана подписала соглашение с узбекской школой менеджмента, которая предусматривает совместную подготовку магистров по управлению проектами", - сказал президент Торгово-промышленной палаты Италии и Узбекистана.

Итальянцы ценят щедрое гостеприимство узбекского народа, а узбеки любят Италию и итальянскую кухню.

"Обязанность нашей палаты - максимально расширить сотрудничество между нашими странами", - добавил Иперти.

Итальянско-узбекская торговая палата (CIUZ) имеет собственные офисы в Италии и Узбекистане. Ее цель - помочь итальянским предпринимателям вести бизнес в Узбекистане, а узбекским операторам - экспортировать в Италию и / или находить итальянских партнеров, предлагающих ноу-хау, оборудование и инвестиции в Узбекистан.

Автор Фахри Вакилов

Твиттер:@vakilovfaxri