Агентство по развитию МСБ Азербайджана наладит сотрудничество с германской ассоциацией BVMW (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана и Федеральной Ассоциацией малых и средних предприятий Германии (BVMW) будет подписан документ, отражающий основные направления совместной деятельности.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство, председатель правления Орхан Мамедов встретился в Германии с представителем BVMW по Баварии Акимом Мишелем. В ходе встречи стороны проинформировали друг друга о деятельности обеих структур, поддержке, оказываемой субъектам МСБ, было подчеркнуто, что Ассоциация заинтересована в сотрудничестве с Агентством. Было отмечено, что укрепление позиций Азербайджана в отчетах международных экономических организаций стимулирует германские компании инвестировать в страну и реализовать совместные проекты.

Стороны также обменялись мнениями по поводу проведения совместных мероприятий, организации визита азербайджанской делегации в Германию, реализации проектов в сфере туризма и ИКТ, подписания между Агентством и BVMW в ближайшее время документа, в котором будут отражены направления совместной деятельности, а также успешному опыту Германии в сфере финансирования МСБ.

В ходе встречи, проведенной с руководителем Германского Центра кластерного развития BioM Biotech Хорсом Домдеем был обсужден вопрос кластеризации. Было сказано, что в Азербайджане для кластеров МСБ предусмотрен ряд льгот, и Агентство является структурой, уполномоченной по выдаче подтверждающего документа в этой сфере. Противная сторона сообщила, что оказывает поддержку кластерам, действующим в Баварии в различных сферах, в том числе и фармацевтики.

На встреч также были обсуждены вопросы по поводу обмена опытом в сфере оказания стартапам консультационных услуг, организации ознакомительных визитов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)