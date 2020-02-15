БАКУ/Trend/ - Казахстан придает важное значение внедрению стандартов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

Токаев сделал данное заявление в рамках встречи с генеральным секретарем ОЭСР Хосе Анхелем Гурриа на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Сообщается, что в ходе встречи собеседники обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества между Казахстаном и ОЭСР.

Как подчеркнул Токаев в ходе разговора, Казахстан придает важное значение внедрению стандартов ОЭСР и продолжит активное взаимодействие с этой авторитетной организацией при осуществлении политических и экономических реформ.

В свою очередь, Гурриа высоко оценил многолетнее плодотворное сотрудничество Казахстана с организацией.

Гурриа также проявил большой интерес к выступлению Токаева на расширенном заседании правительства Казахстана 24 января текущего года, многие положения которого были подготовлены с учетом практических предложений и рекомендаций ОЭСР.

Напомним, ОЭСР является международной экономической организацией стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. На данный момент членство в ОЭСР имеют 36 стран мира.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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