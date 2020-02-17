Чехия реализует ряд современных технологических проектов в Грузии

БАКУ/Trend/ - Министерство промышленности и торговли Чехии, в сотрудничестве с посольством Чехии, реализует проекты связанные со внедрением современных технологий в Грузии, сообщили Trend в министерстве.

По данным министерства, грузинские специалисты приезжают в Чешскую Республику с целью получения информации о современных технологиях и поиска возможностей для сотрудничества в проектах, связанных с технологиями Smart Cities и железнодорожным транспортом.

Как отметили в министерстве, чешские эксперты, в свою очередь, посещают Грузию чтобы обсудить свои технологии с грузинскими коллегами.

"Есть два проекта, связанные с управлением водой и отходами, реализация которых запланирована до конца 2019 года", - сказали в министерстве.

Одним из успешных проектов, реализованных в данной сфере, министерство отметило современный экологический проект чешско-грузинского сотрудничества Spa Complex "Green Resort" в Кобулети.

"Реализация комплекса была начата в июле 2019 года, ожидается что первые клиенты посетят комплекс в ближайшем году", - отметили в министерстве промышленности и торговли Чешской Республики.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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