В Грузии создают Агентство цифрового управления

БАКУ/Trend/ - Парламент Грузии рассматривает пакет законопроектов о создании Агентства цифрового управления, целью которого будет развитие кибербезопасности.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно информации, ведомство будет образовано путем слияния Агентства обмена данными и государственной компании Smart Logic.

Заявленные цели нового агентства: внедрение принципов цифрового управления, а также обеспечение электронным обслуживанием граждан и организаций.

Одновременно ведомство будет разрабатывать единую государственную политику цифрового управления, внедрять новые электронные сервисы, развивать единую систему обмена информацией, устанавливать стандарты публикации открытых данных в публичном секторе и заниматься вопросами кибербезопасности.

Министерство юстиции Грузии, которое является автором законопроекта, считает, что создание нового агентства позволит увеличить число электронных сервисов для жителей страны и развить цифровое управление.

Кроме того, ведомство будет осуществлять оптимизацию бизнес-процессов в частном секторе и создавать для компаний программное обеспечение в случае заключения контракта.



(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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