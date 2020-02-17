В Грузии создают Агентство цифрового управления
БАКУ/Trend/ - Парламент Грузии рассматривает пакет законопроектов о создании Агентства цифрового управления, целью которого будет развитие кибербезопасности.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
Согласно информации, ведомство будет образовано путем слияния Агентства обмена данными и государственной компании Smart Logic.
Заявленные цели нового агентства: внедрение принципов цифрового управления, а также обеспечение электронным обслуживанием граждан и организаций.
Одновременно ведомство будет разрабатывать единую государственную политику цифрового управления, внедрять новые электронные сервисы, развивать единую систему обмена информацией, устанавливать стандарты публикации открытых данных в публичном секторе и заниматься вопросами кибербезопасности.
Министерство юстиции Грузии, которое является автором законопроекта, считает, что создание нового агентства позволит увеличить число электронных сервисов для жителей страны и развить цифровое управление.
Кроме того, ведомство будет осуществлять оптимизацию бизнес-процессов в частном секторе и создавать для компаний программное обеспечение в случае заключения контракта.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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