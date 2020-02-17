Туркменистан и структуры ООН обсудили план совместных действий

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан и ООН обсудили план совместных действий на 2020 год, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В информации сказано, что в Ашхабаде в связи с этим состоялось очередное заседание Национального руководящего и координационного комитета Рамочной программы партнёрства в целях развития (РППР) между Туркменистаном и ООН.



Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев и постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова подчеркнули высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и ООН по различным направлениям, говорится в сообщении.

Стороны ведут совместную работу в областях предоставления качественных и инклюзивных социальных услуг, экологической устойчивости, энергоэффективности, занятости, экономической диверсификации и торговли, включая управление и верховенство закона.

Отметим, что в Ашхабаде базируется штаб-квартира регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии.



(Автор: Гусейн Гасанов)