Агентство по развитию МСБ: Ювелирной отрасли Азербайджана нужен регулятор

БАКУ/Trend/ - В ювелирной отрасли необходимо создание механизмов оценки и регулирования.

Как сообщает во вторник Trend с мероприятия, об этом на пресс-конференции на тему “Перспективы развития ювелирного рынка в Азербайджане: проблемы и возможности” сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов.

По словам Мамедова, отсутствие контроля за определением качества драгоценных металлов и камней приводит к различным проблемам.

Как отметил председатель правления Агентства, в Азербайджане наблюдается низкий уровень доверия между участниками и потребителями ювелирного рынка, в связи с чем необходимо наладить такие инструменты регулирования данной отрасли, которые искоренят эту проблему.

"Следовательно, необходимо усилить контрольные меры путем создания оценочных и регулирующих учреждений в этом секторе", - заключил Мамедов.

Напомним, сегодня в Баку проходит пресс-конференция на тему “Перспективы развития ювелирного рынка в Азербайджане: проблемы и возможности”. На мероприятии присутствуют министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов, а также местные предприниматели, задействованные в ювелирном бизнесе.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)