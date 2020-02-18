Реза Вазири об успешном сотрудничестве USAAC и USAID

БАКУ /Trend/ - Подписание меморандума в апреле 2019 года создало основу для продвижения торговли и коммерции между США и Азербайджаном.

Как сообщает во вторник Trend, об этом председатель Торговой палаты США-Азербайджан Реза Вазири сказал на проходящем в Баку саммите партнерства для поддержки бизнеса и профессиональных ассоциаций в Азербайджане.

По его словам, два американских сельскохозяйственных форума, две торговые миссии, подписанный документ о сотрудничестве, соглашение о сотрудничестве между азербайджанским городом Гедабек и городом Стилуотер в Оклахоме (США) являются примерами того, что было достигнуто за короткий срок.

"В 2019 году Торговой палатой США-Азербайджан (USACC), Департаментом торговли Оклахомы совместно с азербайджанской миссией Агентства США по международному развитию USAID был организован сельскохозяйственный форум Оклахома-Азербайджан. Более 30 сельскохозяйственных компаний и представители соответствующих государственных структур, а также министр сельского хозяйства Инам Керимов приняли участие в форуме. И это является высокой оценкой для бизнеса", - сказал Вазири.

По его словам, азербайджанские и американские компании достигли ряда успехов: "В 2017 году была организована сертифицированная торговая миссия USACC, в результате чего были подписаны несколько контрактов на миллионы долларов. Ряд американских компаний вступил в азербайджанский рынок, остальные же расширили свое участие в этом рынке".

Вазири отметил, что Торговая палата США–Азербайджан и впредь будет сотрудничать с USAID для достижения еще больших успехов.

(Автор: Наргиз Исмаилова)