Столица Грузии попала в рейтинг лучших туристических направлений Европы 2020 года

БАКУ/Trend/ - Тбилиси попал в рейтинг лучших туристических направлений Европы 2020 года по версии European Best Destinations (EBD), сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В списке 20 лучших направлений, обнародованном EBD, столица Грузии занимает третье место. Рейтинг составили по итогам онлайн-голосования, участие в котором приняли более 600 тысяч интернет-пользователей.

Авторы списка написали, что Тбилиси – это "идеальное место для любителей культуры, гастрономии, архитектуры и многообразия".

Отмечается, что рейтинг EBD "будет рекламироваться в течение года среди миллионов путешественников". Между тем города из списка смогут использовать титул "Лучшее направление Европы" в своих маркетинговых кампаниях.

С 2009 года EBD содействует туризму в Европе, продвигая его среди миллионов путешественников, профессионалов туризма и СМИ. Издание добавляет, что партнерами EBD являются более трех сотен туристических агентств по всему континенту. Сайт этой организации уже восемь лет остается самым посещаемым ресурсом о путешествиях в Европе.

Возглавил список лучших туристических направлений Европы в 2020 году город Кольмар на северо-востоке Франции. Второе место интернет-пользователи отдали Афинам (Греция).

В рейтинг также попали Вена (Австрия), Кашкайш (Португалия), Сибиу (Румыния), Намюр (Бельгия), Риека (Хорватия), Париж (Франция), Быдгощ (Польша), Рим (Италия), Хевиз (Венгрия), Корк (Ирландия), Рошфор (Франция) и Менорка (Испания).

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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