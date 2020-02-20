МИД Латвии о приоритетных сферах сотрудничества с Казахстаном

Бизнес 20 февраля 2020 09:31 (UTC+04:00)
МИД Латвии о приоритетных сферах сотрудничества с Казахстаном

БАКУ /Trend/ - Центральная Азия является одним из приоритетных регионов сотрудничества для Латвии в контексте развития транспортных коридоров и Казахстан, безусловно, играет в этом сотрудничестве одну из ключевых ролей, рассказали Trend в пресс-службе Министерства иностранных дел Латвии.

Как сообщили в министерстве, будучи транзитным хабом региона, Казахстан может обеспечить перевозку латвийских грузов в страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии.

"В свою очередь Латвия предоставляет казахстанским грузовладельцам комплексные, безопасные и эффективные услуги по транспортировке и распределению грузов на мировых рынках, что включает основные точки латвийского транспортного сектора - Рижский свободный порт, Вентспилсский свободный порт, Лиепайский свободный порт, Международный аэропорт "Рига" и латвийскую железнодорожную сеть. Поэтому можем сказать, что сотрудничество между Латвией и Казахстаном в области транспорта и логистики занимает одно из важнейших мест в двусторонней повестке", - сказали в министерстве.

В пресс-службе также отметили, что с прошлого года восстановлены прямые авиарейсы между Латвией и Казахстаном

"Данные рейсы способствуют развитию туризма и бизнеса. В летний сезон авиакомпания airBaltic выполняет регулярные рейсы между Ригой и Алматы три раза в неделю", - отметили в министерстве.

По словам источника, обе страны уделяют большое внимание сотрудничеству в сфере образования, а именно, контактам высших учебных заведений. Так, в вузах Латвии в 2018/2019 году обучалось 214 студентов из Казахстана, занимая восьмое место среди стран по количеству иностранных студентов.

Как отметили в министерстве, Латвия прошла долгий процесс адаптации к стандартам ЕС, поэтому данный опыт весьма востребован.

"В настоящее время латвийские специалисты консультируют казахских коллег в области пищевой безопасности и здоровья животных, образования и стандартизации, а также внедрения чистых технологий", - добавил источник в пресс-службе.

Отношения между Латвией и Казахстаном, исторически характеризующиеся взаимным уважением и конструктивным характером, плодотворно развиваются как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. За последние 28 лет Латвия и Казахстан создали тесное сотрудничество в политике, экономике и культурно–гуманитарной сфере, заметил источник.

"На данный момент созданы предпосылки для углубления и развития экономического сотрудничества: регулярно проводятся заседания латвийско-казахстанской Межправительственной комиссии по экономическому, научному и техническому сотрудничеству, разработана широкая договорно-правовая база, созданы форматы экономического сотрудничества", - уточнили в министерстве.

Особенно важным шагом в активизации политических, экономических и культурных связей является решение об открытии посольства Казахстана в Латвии, принятое президентом Казахстана в июле этого года, добавили в министерстве.

Отметим, что посольство Латвии в Казахстане работает с 2004 года.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Твиттер: @nargiz_sadikh

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