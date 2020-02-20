Турецкие бизнесмены заинтересованы в рынке Узбекистана

Бизнес 20 февраля 2020 17:58 (UTC+04:00)
Турецкие бизнесмены заинтересованы в рынке Узбекистана

БАКУ/Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках своего визита в Турцию провел встречу с главами ведущих турецких компаний и банков, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

В мероприятии приняли участие руководители Ассоциации торговых палат и бирж Турции, Турецкого агентства сотрудничества и координации (ТИКА), промышленной зоны "Гебзе", Ziraat Bank, таких компаний, как Zorlu Holding, Coşkunöz Holding, Eczacıbaşı Holding, Baykar Machine, группа клиник Dünyagöz, Kanimed Sağlık Çözümleri, BAU Global, Havelsan Hava Elektronik Sanayi.

"Узбекистан не такой, как прежде. Сегодня компании, входя на рынок республики, могут быть уверенны в получении дивидендов. Для этого будут созданы все необходимые правовые и институциональные условия", – сказал Мирзиёев.

"Представители деловых кругов Турции отметили, что посетили Узбекистан в прошлом году и стали свидетелями преобразований во всех отраслях экономики, "реформистского мышления" у людей. Выразили стремление войти на рынок Узбекистана и реализовать совместные перспективные проекты", – говорится в сообщении.

На встрече обсуждены вопросы дальнейшего укрепления связей между министерствами и компаниями двух стран, рассмотрены конкретные проекты по расширению поставок продукции и спектра оказываемых услуг, открытию клиник и высших учебных заведений.

Президент Шавкат Мирзиёев одобрил эти планы, поручил ответственным лицам скорейшим образом приступить к практической работе и реализовать проекты без бюрократических преград.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @seyfaddini

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