Обсуждены перспективы связей между таможенными службами Азербайджана и Литвы

БАКУ /Trend/ - Таможенные службы Азербайджана и Литвы обсудили перспективы развития связей. Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Председатель Государственного таможенного комитета генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев отметил в ходе встречи, проведенной 21 февраля с послом Литвы в Азербайджане Эгидиусом Навикасом, что отношения между двумя странами охватывают все сферы.

Сафар Мехтиев проинформировал о реформах, осуществляемых под руководством Президента Ильхама Алиева во всех областях, в том числе в таможенной системе. Он отметил, что применяемые нововведения, наряду с развитием экспортного потенциала страны, упрощением таможенных процессов, обеспечением прозрачности, создают благоприятные условия для легкого и быстрого осуществления международной торговли. Было отмечено, что целью структурных и кадровых реформ в таможенной сфере является формирование гибкой и динамичной таможенной службы с привлечением профессиональных кадров.

Посол Литвы в Азербайджане Эгидиус Навикас выразил заинтересованность своей страны в сотрудничестве с Азербайджаном во всех сферах. Говоря о темпах развития связей в таможенной сфере между двумя странами, посол коснулся перспектив в этой области. Эгидиус Навикас сказал, что и впредь будет прилагать все усилия для дальнейшего усиления взаимодействия таможенных служб Азербайджана и Литвы.

(Автор: Фидан Бабаева)