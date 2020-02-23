Производство в металлургической промышленности Азербайджана выросло

БАКУ/Trend/ - В январе 2020 года объем сырьевого производства в сфере металлургической промышленности Азербайджана составил 49,83 миллиона манатов, увеличившись на 38,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

Производство готовых металлических изделий выросло на 63,9 процента, составив 14,226 миллиона манатов, соответственно во всей отрасли отмечен рост на 51,35 процента, а совокупный валовый объем производства составил 64,05 миллиона манатов.

Всего в 2019 году в Азербайджане было выплавлено 23,1 тысячи тонн стали (спад на 19 процентов), произведена 21 тысяча тонн арматуры (спад на 13,7 процента), три тысячи тонн стальных труб (рост в 2,5 раза), 218,1 тысячи тонны стержней, валов и профилей (рост в 4,3 раза), производство же первичных сплавов необработанного алюминия сократилось на 47,2 процента - до 218 тонн.

Сборных строительных конструкций из черных металлов было произведено на сумму 2,3 миллиона манатов (рост в 2,4 раза), других конструкций из черных металлов было произведено 2,42 тысячи тонн (рост в 2,2 раза). Производство гибких проводов, тросов и не изолированных кабелей из меди составило 652 тонны, продемонстрировав рост в 2,5 раза.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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