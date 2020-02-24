БАКУ/Trend/ - В Грузии временный ввоз товаров не будет облагаться НДС, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Правительство Грузии подготовило поправки в Налоговый кодекс. Поправки касаются всех регулирующих положений НДС, из-за чего VI раздел кодекса был сформирован в новой редакции.

В соответствии с этими поправками, основной принцип налогообложения объекта был сохранен, и налогооблагаемыми операциями рассматриваются – импорт товара, а также поставка товара/услуги на территорию Грузии налогооблагаемым лицом в рамках его экономической деятельности.

По информации правительства, временный ввоз товаров на территорию Грузии больше не будет рассматриваться как налогооблагаемая операция.

Пакет поправок будет инициирован на заседании бюро парламента Грузии.

В качестве причины внесения данных изменений в Налоговый кодекс правительство Грузии называет выполнение своих обязательств по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: @Mila61979356