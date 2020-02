Гахария: Основные задачи Грузии - евроатлантическая интеграция и создание конкурентного рынка

БАКУ/Trend/ - Экономика, ориентированная на сервис, - это будущее Грузии, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, открывая экономическую конференцию "Грузия и мир-2020" (Georgia and The World in 2020) в Тбилиси.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Конференция проводится во второй раз под эгидой британского издания The Economist и его итогового выпуска "Мир в 2020 году" при содействии министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

"Прежде всего правительство Грузии стремится создать в стране особую бизнес-среду и благоприятный деловой климат для прямых иностранных инвестиций во все отрасли, особенно в сферу услуг. Мы понимаем, что на это необходимы долгие годы. Рынку услуг нужны высококвалифицированные специалисты. Экономика. ориентированная на сервис, - будущее нашей страны. Вот почему подобные конференции так важны для всех нас: бизнеса, экспертного сообщества и правительства. Это поможет точно определить роль страны как в глобальном, так и в региональном контексте", - заявил Гахария.

По его словам, основные задачи Грузии - евроатлантическая интеграция и создание конкурентного рынка.

"Сегодня Грузия нуждается в поддержке ЕС в укреплении транспортных и коммуникационных связей", - сказал Гахария.

Глава правительства отметил, что Грузия делает все возможное, чтобы повысить стандарты качества в различных областях и призвал европейских коллег оказать содействие в данном вопросе.

По его словам, Грузия целенаправленно оформляет целый ряд соглашений о свободной торговле.

"Грузия является единственной страной, в которой действует режим свободной торговли с Китаем, Евросоюзом и всеми ее соседями. Мы ведем активные переговоры о режиме свободной торговли с Израилем и Индией. Рынок Грузии мал, но, несмотря на это, мы хотим, чтобы наша страна стала международной платформой для торговли, деловой и инвестиционной активности с участием крупных экономик мира. Поэтому мы и оформляем соглашения о свободной торговле. Кроме того, приоритетом для нашей экономики является все, что связано с транзитом, транспортом и логистикой", - отметил премьер-министр Грузии.

По словам Георгия Гахарии, правительство пытается создать в стране особенную бизнес-среду, чтобы привлечь инвестиции во все отрасли, в частности, в сферу услуг.

В рамках конференции запланированы три заседания с участием вице-премьера, министра регионального развития и инфраструктуры Грузии Майи Цкитишвили, министра экономики и устойчивого развития Натии Турнавы, министра финансов Иване Мачавариани, посла Евросоюза в Грузии Карла Харцеля, представителей международных донорских организаций, частного сектора и экспертов.

На конференции обсудят такие темы, как "Модель экономического развития Грузии - сбалансированные интересы между государством и частным сектором"; "Конкурентоспособность грузинской экономики в глобальном контексте"; "Развитие инфраструктуры и роль в повышении конкурентоспособности", а также "Грузия на рынке ЕС - итоги и проблемы".

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

