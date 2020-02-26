АБР приветствует экономические реформы правительства Грузии

БАКУ/Trend/ - Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава провела рабочую встречу с представителем Азиатского банка развития (АБР) в Грузии Шейном Розенталем, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Стороны обсудили текущие и будущие проекты сотрудничества Грузии с вышеупомянутой финансовой организацией.

На встрече представитель АБР приветствовал экономические реформы правительства Грузии, направленные на улучшение экономического положения страны и всесторонний рост.

Он также отметил поддержку текущих инфраструктурных проектов в стране, направленных на повышение конкурентоспособности и экономическое развитие Грузии.

Стороны отметили, что банк будет способствовать созданию экономических коридоров, проходящих через Грузию.

На встрече обсуждались текущие проекты, поддерживаемые Азиатским банком развития в области транспорта, энергетики и других приоритетных областях. Было отмечено, что АБР успешно сотрудничает как с государственным сектором Грузии в улучшении инфраструктуры страны, так и с частными компаниями, особенно в регионах.

На встрече также присутствовали заместители министра экономики Грузии Акаки Сагирашвили и Давид Твалабеишвили.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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