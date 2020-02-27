В сфере творческой и культурной промышленности Азербайджана может быть создана ассоциация

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Азербайджане может быть создана ассоциация субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), работающих в сфере творческой и культурной промышленности.

Как передает в четверг Trend с мероприятия, об этом на бизнес-форуме, посвященном текущей ситуации и перспективам в сфере культуры и искусства, сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов.

По словам Мамедова, для развития и поощрения МСБ в Азербайджане существует множество механизмов государственной поддержки, через которые субъекты МСП получают многочисленные льготы.

«Мы считаем необходимым проведение просветительских мероприятий для того, чтобы субъекты МСП, работающие в сфере творческой и культурной промышленности, воспользовались такими механизмами поддержки. Другое наше предложение заключается в организации субъектов МСП, работающих в сфере творческой и культурной промышленности, в создании их ассоциации» - сказал председатель правления агентства.

Он отметил, что создание такой организации в этом секторе, с одной стороны, может способствовать эффективному ведению государственно-частного диалога, а с другой - поощрению бизнеса в этой области.

В качестве еще одного предложения Мамедов привел создание новых организационных моделей в области творческого и культурного предпринимательства, создание и поощрение стартап-бизнес-центров, кластеров, особенно касательно творческих и культурных отраслей, и поддержку этих процессов в рамках мандата Агентства.

«В прошлом году к просветительским мероприятиям, организованным Агентством МСБ, были привлечены более 8000 субъектов МСП, и в этом году такие мероприятия будут продолжены», - сказал председатель правления агентства.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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