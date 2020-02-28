Ашхабад и Кабул провели совместный бизнес-форум

Бизнес 28 февраля 2020 10:09 (UTC+04:00)
Ашхабад и Кабул провели совместный бизнес-форум

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан и Афганистан провели в Ашхабаде совместный бизнес-форум, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В мероприятии приняли участие представители ряда министерств, ведомств двух стран и предприниматели.

Стороны затронули вопросы торгово-экономического партнерства. Были рассмотрены возможности увеличения ассортимента импорта и экспорта между странами, расширение инвестиций, упрощение торговых процедур, установление прямых деловых контактов, говорится в сообщении.

Стороны договорились активизировать связи в сфере энергетики, транспорта и логистики, коммуникаций и промышленности, нефтегазовой и строительной отраслях.

Отметим, что Туркменистан входит в топ-10 основных поставщиков товаров в Афганистан. В афганском Мазари-Шарифе недавно начал действовать торговый дом Туркменистана.

В рамках действующих двусторонних соглашений осуществляется ряд проектов, в том числе по обеспечению Афганистана на льготной основе электроэнергией, сжиженным газом.

Устойчивому социально-экономическому развитию Центрально-Азиатского региона могут служить масштабные проекты. В их числе строительство газопровода Туркменистан– Афганистан–Пакистан– Индия (ТАПИ), железной дороги Туркменистан–Афганистан–Таджикистан (ТАТ), транспортно-транзитного коридора Афганистан–Туркменистан– Азербайджан– Грузия–Турция («Лазурит»).

Напомним, что в феврале 2018 года началось строительство проходящего по территории Афганистана газопровода ТАПИ, а также сопутствующих линии электропередачи и оптико-волоконной линии связи.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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