Ашхабад и Кабул провели совместный бизнес-форум

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан и Афганистан провели в Ашхабаде совместный бизнес-форум, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.



В мероприятии приняли участие представители ряда министерств, ведомств двух стран и предприниматели.



Стороны затронули вопросы торгово-экономического партнерства. Были рассмотрены возможности увеличения ассортимента импорта и экспорта между странами, расширение инвестиций, упрощение торговых процедур, установление прямых деловых контактов, говорится в сообщении.



Стороны договорились активизировать связи в сфере энергетики, транспорта и логистики, коммуникаций и промышленности, нефтегазовой и строительной отраслях.



Отметим, что Туркменистан входит в топ-10 основных поставщиков товаров в Афганистан. В афганском Мазари-Шарифе недавно начал действовать торговый дом Туркменистана.



В рамках действующих двусторонних соглашений осуществляется ряд проектов, в том числе по обеспечению Афганистана на льготной основе электроэнергией, сжиженным газом.



Устойчивому социально-экономическому развитию Центрально-Азиатского региона могут служить масштабные проекты. В их числе строительство газопровода Туркменистан– Афганистан–Пакистан– Индия (ТАПИ), железной дороги Туркменистан–Афганистан–Таджикистан (ТАТ), транспортно-транзитного коридора Афганистан–Туркменистан– Азербайджан– Грузия–Турция («Лазурит»).



Напомним, что в феврале 2018 года началось строительство проходящего по территории Афганистана газопровода ТАПИ, а также сопутствующих линии электропередачи и оптико-волоконной линии связи.



(Автор: Гусейн Гасанов)