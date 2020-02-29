Туркменистан расширяет международное сотрудничество в области охраны окружающей среды

АШХАБАД/Trend/ - В Ашхабаде состоялся семинар, посвященный международному сотрудничеству Туркменистана в области охраны окружающей среды и "зеленой" экономики, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

МИД Туркменистана посвятило мероприятие итогам конференции высокого уровня "Зеленая Центральная Азия" в Берлине и заседания рабочей группы ЕС – Центральная Азия по окружающей среде и изменению климата в Брюсселе.

На встрече приняли участие также представители министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Госкомитета водного хозяйства, Академии наук Туркменистана и главы дипломатических миссий ЕС и Германии в Туркменистане.

В ходе семинара состоялось обсуждение инициатив туркменской стороны по разработке стратегии адаптации к изменению климата с учётом особенностей экосистем Центральной Азии и снижения климатических рисков, а также ппроектов по интегрированному управлению водными ресурсами с учётом изменения климата и плана действий по борьбе с опустыниванием.

"Туркменистан, реализуя свои национальные программы развития, полностью соотносит их с положениями Повестки дня ООН до 2030 года и стратегиями в области изменения климата",- говорится в сообщении.

Напомним, что заседание в Брюсселе ранее было организовано в рамках платформы ЕС – Центральная Азия по сотрудничеству, которая охватывает следующие области: управление природоохранной деятельностью, экономика замкнутого цикла, устойчивое производство и потребление, изменение климата и управление водными ресурсами.

Отметим, что Туркменистан на суше граничит с Казахстаном, Узбекистаном, Ираном и Афганистаном и использует водные ресурсы, поступающие в соответствии с согласованными квотами из четырех трансграничных рек: Амударьи, Теджена, Атрека и Мургаба.

С этой точки зрения, тема рационального водопользования в Центральной Азии одна из актуальных. Кроме того, в 90-ые годы был создан Международный фонд по спасению Арала (МФСА) при учредительстве Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В рамках фонда уделяется особое внимание совершенствованию регионального плана действий по охране окружающей среды Центральной Азии и ускорению процесса присоединения стран региона к Рамочной конвенции об охране окружающей среды для устойчивого развития в Центральной Азии. Аральская проблема затронула север Туркменистана: здесь остро встали вопросы обеспечения населения чистой питьевой водой и борьбы с засолением возделываемых земель.

Напомним, что Госкомитет Туркменистана по охране окружающей среды совместно с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) реализует в стране проекты по внедрению принципов "зелёной" экономики.

На решение в этой области актуальных задач нацелена "Национальная стратегия Туркменистана по изменению климата", а также международные инициативы страны, озвученные на сессиях Генеральной ассамблеи ООН и Конференции ООН по устойчивому развитию "Рио+20", состоявшейся в 2012 году в Бразилии.

В их числе – предложение об открытии в Ашхабаде регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии и Каспийском бассейне.

На данном этапе, Туркменистан изучает технико-экономические, энергетические и экологические потенциалы солнечно-энергетических установок и ресурсы других возобновляемых источников энергии в Туркменистане для решения задач "зеленой" экономики.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Гюнель Зейналова)