Белорусские предприятия подписали более 30 соглашений с узбекскими партнерами

Бизнес 2 марта 2020 11:25 (UTC+04:00)
Белорусские предприятия подписали более 30 соглашений с узбекскими партнерами

БАКУ /Trend/ - Белорусские предприятия-экспортеры подписали более 30 соглашений и контрактов с узбекскими партнерами по итогам белорусско-узбекского аграрного форума, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на СМИ Узбекистана.

В рамках визита в Узбекистан правительственной делегации Беларуси заместитель премьер-министра Владимир Дворник встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Также состоялись переговоры с руководителями ряда министерств и ведомств.

Делегация Беларуси посетила АО «Ташкентский завод сельскохозяйственной техники», СП ООО «Craffers» и перерабатывающие предприятия Ташкента. Кроме того, члены делегации приняли участие в белорусско-узбекском аграрном форуме.

По итогам форума министерство промышленности Беларуси и СП АО «Uzbek Leasing International A.O.» подписали договор о предоставлении узбекской компанией услуг по договорам финансовой аренды (лизинга) товаров, произведенных в Беларуси. Между министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и министерством сельского хозяйства Узбекистана был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Общее число участников форума составило более 700 человек. Узбекистан представили делегации из всех регионов страны, а также профильных ведомств и организаций системы АПК, а Беларусь - около 150 представителей предприятий-экспортеров сельскохозяйственной и пищевой продукции, научных, образовательных учреждений страны.

Узбекистан является перспективным торгово-экономическим партнером Беларуси в регионе Центральной Азии. По итогам 2019 года объем двусторонней торговли превысил 239 миллионов долларов (рост более чем в 1,5 раза). Это наибольший показатель для двух стран за историю экономических отношений. Одна из важнейших позиций во взаимной торговле - сельскохозяйственная продукция и продукты питания. В 2019 году из Беларуси в Узбекистан было поставлено сельхозпродукции и продуктов ее переработки на 35 миллионов долларов. Объем поставок узбекской сельхозпродукции в Беларусь превысил 15 миллионов долларов.

Помимо взаимных поставок продукции, перспективными направлениями сотрудничества в сфере АПК являются участие белорусской стороны в строительстве молочно-товарных комплексов, организация переработки молока, создание СП по производству ветеринарных препаратов, сотрудничество в области селекции, обучение и переподготовка узбекских специалистов на базе белорусских аграрных учреждений образования.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

Твиттер: @seyfaddini

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