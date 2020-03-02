Экспорт Азербайджана значительно вырос

БАКУ/Trend/ - В 2019 году экспорт из Азербайджана составил 19,64 миллиарда долларов, что на 0,8 процентов больше,чем в прошлом году.

Как сообщает Trend с мероприятия, об этом на пресс-конференции, посвященной деятельности Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) в Азербайджане в 2019 году, работе по продвижению бренда “Made in Azerbaijan” и предстоящим задачам, сообщил исполняющий обязанности президента Фонда поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) при министерстве экономики Юсиф Абдуллаев.

По его словам, доход от экспорта продуктов нефтяной и газовой промышленности составил 17,68 миллиарда долларов, а ненефтяного сектора - 1,95 миллиарда долларов. Экспорт по ненефтяному сектору за 2019 год составил $1 млрд. 954 млн. По ненефтяному сектору рост составил 265 миллионов долларов или на 15,7 процентов. В 2019 году в рамках механизма единого стенда страны предпринимателями были подписаны контракты на сумму 9 935 297 долларов и экспортировано продукции на сумму 7 577 781 долларов.

Абдуллаев отметил, что сих пор в Азербайджане организованы экспортные миссии в 33 страны. Девять из них пришлись на 2019 год и охватили семь стран (Китай, Польша, Латвия, Катар, Швейцария, Россия, ОАЭ).

Напомним,что сегодня в Бакинском бизнес-центре проходит пресс-конференция, посвященная деятельности Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) в Азербайджане, работе по продвижению бренда “Made in Azerbaijan” и предстоящим задачам.

Автор: Фидан Бабаева.