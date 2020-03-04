США одобрили продажу Израилю военных самолетов-заправщиков
Власти США одобрили продажу Израилю военных самолетов-заправщиков на общую сумму в 2,4 миллиарда долларов. Об этом сообщил госдепартамент, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Предполагается, что Израиль получит восемь самолетов v и до 17 двигателей к ним.
Израиль является одним из крупнейших зарубежных покупателей продукции военно-промышленного комплекса США.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: При выявлении фактов дефицита масок в отношении допустивших их граждан будут применяться самые строгие меры наказания
Президент Ильхам Алиев о коронавирусе: По данным на сегодняшний день, вероятность распространения этого заболевания в Азербайджане не столь высока
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомагистрали Даш Салахлы-Уркмезли-Демирчиляр (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Мы решительно боремся с попытками извращения правды о Великой Отечественной войне, попытками героизации фашизма и фашистов
Президент Ильхам Алиев выделил средства на проектирование и бурение 18 субартезианских скважин в Шамкире
Президент Ильхам Алиев выделил средства на проектирование и бурение 43 субартезианских скважин в Геранбое
Телеканал «Россия-24» показал репортаж о встрече Президента Ильхама Алиева с губернатором Ростовской области РФ (ВИДЕО)
Губернатор Ростовской области РФ вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятный альбом с видеозаписью, посвященной участию великого лидера Гейдара Алиева в открытии мемориала «Самбекские высоты» (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Шамкир-Аббаслы-Нариманлы после реконструкции (ФОТО)
Ни в одном из учебных заведений Азербайджана не зафиксирован факт инфицирования коронавирусом - Оперативный штаб
Сокращение торгового оборота со странами с эпидемией коронавируса не повредит азербайджанской экономике
Птицеводческая фабрика Азербайджана об объеме производства и экспорта основной продукции в 2020 году