Власти США одобрили продажу Израилю военных самолетов-заправщиков на общую сумму в 2,4 миллиарда долларов. Об этом сообщил госдепартамент, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Предполагается, что Израиль получит восемь самолетов v и до 17 двигателей к ним.

Израиль является одним из крупнейших зарубежных покупателей продукции военно-промышленного комплекса США.