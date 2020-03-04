В Баку проходит Международный Форум по франчайзингу - Caspian Franchise (ФОТО)

БАКУ /Trend/- В отеле Boulevard Hotel Baku 4-5 марта проходит Международный форум по франчайзингу - Caspian Franchise.

Как сообщает Trend, форум проводится при совместной организационной поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса.

Форум Caspian Franchise собрал на одной площадке владельцев франшиз, действующих инвесторов и бизнесменов, а также частных лиц, заинтересованных в открытии собственного бизнеса по франшизе.



Мероприятие организовано по инициативе и при организационной поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджанской Республики.

Главной целью Caspian Franchise является содействие предприятиям малого и среднего бизнеса в расширении и организации нового вида деятельности, обсуждение возможностей развития франчайзинга в Азербайджане, а также ознакомление с тенденциями развития данного направления в бизнесе за рубежом.

Организатором мероприятия является компания Caspian Event Organisers (CEO). Среди партнеров выставки 2020 года официальная гостиница «Hyatt Regency», тур-оператор «Greenwich Travel Club», кофе-партнер Espresso Mobil.

Автор: Фидан Бабаева