В Грузии пройдет азербайджано-грузинский бизнес-форум
БАКУ/Trend/ - Пятого марта 2020 года в Тбилиси состоится бизнес-форум с участием бизнесменов из Азербайджана и Грузии, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
Как сообщается, мероприятие состоится при инициативе Бизнес-совета ЕС-Грузия.
На форуме будут организованы сессии, посвященные перспективам двустороннего экономического сотрудничества, инвестиционному климату и возможностям бизнеса в Грузии, энергетическому партнерству Грузии и Азербайджана и другим темам.
В рамках мероприятия пройдут презентации азербайджанских и грузинских компаний.
На форуме ожидается участие официальных лиц Грузии, представителей SOCAR, BP и других компаний.
В январе 2020 года Грузия экспортировала в Азербайджан товары на 43,98 миллиона долларов, сообщает Национальная статистическая служба Грузии (Геостат).
В годовом сравнении экспорт Грузии в Азербайджан вырос на 27,6 процентов.
За отчетный период Грузия импортировала из Азербайджана продукцию стоимостью 58,7 миллиона долларов.
Товарооборот Грузии с Азербайджаном в январе составил 102,74 миллиона долларов США.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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