В Грузии пройдет азербайджано-грузинский бизнес-форум

БАКУ/Trend/ - Пятого марта 2020 года в Тбилиси состоится бизнес-форум с участием бизнесменов из Азербайджана и Грузии, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщается, мероприятие состоится при инициативе Бизнес-совета ЕС-Грузия.

На форуме будут организованы сессии, посвященные перспективам двустороннего экономического сотрудничества, инвестиционному климату и возможностям бизнеса в Грузии, энергетическому партнерству Грузии и Азербайджана и другим темам.

В рамках мероприятия пройдут презентации азербайджанских и грузинских компаний.

На форуме ожидается участие официальных лиц Грузии, представителей SOCAR, BP и других компаний.

В январе 2020 года Грузия экспортировала в Азербайджан товары на 43,98 миллиона долларов, сообщает Национальная статистическая служба Грузии (Геостат).

В годовом сравнении экспорт Грузии в Азербайджан вырос на 27,6 процентов.

За отчетный период Грузия импортировала из Азербайджана продукцию стоимостью 58,7 миллиона долларов.

Товарооборот Грузии с Азербайджаном в январе составил 102,74 миллиона долларов США.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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