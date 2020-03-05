Азербайджано-грузинский бизнес-форум играет важное значение для экономики двух стран

Бизнес 5 марта 2020 17:12 (UTC+04:00)
Азербайджано-грузинский бизнес-форум играет важное значение для экономики двух стран

БАКУ/Trend/ - Азербайджано-грузинский бизнес-форум играет важное значение для экономики двух стран, сказал Trend председатель Национального конгресса азербайджанцев Грузии (GAMK) Али Бабаев.

По его словам, это очень важное событие, которое будет способствовать расширению сотрудничества между бизнесменами Грузии и Азербайджана.

Как отметил Бабаев, на данном мероприятии, организованном Бизнес-советом ЕС-Грузия, проводятся презентации новых проектов в Азербайджане, азербайджанских и грузинских компаний, а также обсуждаются перспективы сотрудничества между Грузией и Азербайджаном в сфере энергетики.

“Азербайджан является одним из важных партнеров Грузии во многих отраслях экономики. К тому же между странами сложились давние дружеские отношения”, - отметил он.

По словам Бабаева, между Азербайджаном и Грузией нет таких вопросов, которые не нашли бы своего решения.

Отметим, что в Тбилиси проходит Азербайджано-грузинский бизнес-форум. В мероприятии принимают участие первый замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Екатерина Микабадзе, посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе, менеджер BP по Грузии Энн Дэвис, гендиректор компании SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов и другие лица, представляющие нефтегазовую, банковскую, инвестиционную, транспортную и логистическую отрасли.

Основная цель данного форума - развитие двусторонних деловых отношений между Грузией и Азербайджаном. Стоит отметить, что Бизнес-совет ЕС-Грузия вместе со своими грузинскими и азербайджанскими партнерами планирует проводить этот форум ежегодно и следующий будет проведен в Баку в 2021 году.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: @Mila61979356

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