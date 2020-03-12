Правительство Азербайджана определило меры по снижению влияния на страну глобального кризиса

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана по поручению Президента Ильхама Алиева определило основные направления политики для снижения влияния на страну глобального кризиса, вызванного падением цен на нефтяном рынке и влиянием ситуации с коронавирусом.

Об этом, как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРКА), сказал исполнительный директор этой структуры Вюсал Гасымлы.

Так, по его словам, в рамках мер по предотвращению угрозы распространения коронавирусной инфекции при Кабинете министров функционирует оперативный штаб по охране здоровья граждан Азербайджана, совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) проводится активная работа для предотвращения распространения коронавируса и повышения эффективности соответствующих профилактических мер, осуществляется работа по выполнению всех рекомендаций в данном направлении.

Гасымлы добавил, что в основе же экономических мер - регулирование спроса и предложения на валютном рынке, сохранение стабильности маната, контроль инфляции и недопущение спекуляций на рынках.

В частности, по его словам, на валютных аукционах Центрального банка с участием Государственного нефтяного фонда в течение этой недели была продана валюта в достаточном объеме для проведения операций в банковском секторе. В ближайшие дни также будет решен вопрос полного страхования вкладов. «В целом, сохранение стабильности маната является основой для дальнейшего закрепления результатов осуществленных до этого революционных социальных реформ», - сказал Гасымлы.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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