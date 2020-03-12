Правительство Азербайджана обеспечит самозанятость уязвимых групп населения

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана, Центральный банк Азербайджана и Ассоциация банков Азербайджана подписали Меморандум о сотрудничестве в области содействия самозанятости уязвимых групп населения.

В рамках меморандума стороны договорились о сотрудничестве в области содействия организации самозанятости уязвимых групп населения, создания дополнительных возможностей для обеспечения более активного участия населения в социально-экономическом развитии страны; повышения занятости лиц с инвалидностью, малообеспеченных семей, вынужденных переселенцев, а также безработных и ищущих работу; поддержки семейного бизнеса, микропредприятий в направлении стимулирования развития малого и среднего предпринимательства и поддержки инициативы по распределению социальной ответственности.

Программе самозанятости помимо всего этого, будет обеспечена финансовая и техническая поддержка Всемирного банка. Также в нее будут вовлечены действующие в стране банки, примут участие в программе на основе принципов волонтерства, гуманизма, безвозмездно профинансируют мероприятия по данному меморандуму, а также поддержат доступ участников к различным финансовым банковским инструментам. Было подчеркнуто, что банки активно поддерживают программу самозанятости и формируют свою будущую бизнес-базу.

Было отмечено, что уязвимым группам населения будет оказана поддержка в организации и развитии самозанятости различными финансовыми банковскими инструментами, а также будут предоставлены консультации и информация по выбору и организации направления самозанятости в различных сферах экономики, помощь в подготовке бизнес-плана, безвозмездная передача материалов, оборудования и другого имущества в пользование сроком на два года и соответственное проведение мониторинга в течение этого периода.

В соответствии с Меморандумом будут приняты меры по созданию Координационной группы из представителей сторон, а также Государственной службы занятости, Агентства развития малого и среднего бизнеса, Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана и банков-участников.

Было подчеркнуто, что в рамках участия финансово-банковского сектора в программе будет будет поощряться их взаимодействие главным образом с лицами, имеющими особые потребности в социальной защите и затруднения в трудоустройстве, в том числе с инвалидностью, малообеспеченным и семьями, вынужденными переселенцами, а также лицами, зарегистрированными в качестве безработных и работодателей.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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