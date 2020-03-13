Приоритетом Грузии является дальнейшее экономическое развитие

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в администрации правительства встретился с представителями бизнес-сектора, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

На встрече с бизнесменами присутствовали бизнес-омбудсмен Михаил Даушвили и советник премьер-министра по экономическим вопросам Бека Лилуашвили.

Как заявил на встрече премьер-министр, наряду с борьбой с распространением коронавируса в стране и заботой о здоровье граждан, приоритетом правительства является дальнейшее экономическое развитие страны. Кроме того, правительство делает все возможное, чтобы эффективно реагировать на проблемы, которые могут возникнуть перед страной в период распространения вируса.

Примечательно, что 12 марта глава правительства поручил экономической команде до конца дня представить план действий. По словам Георгия Гахарии, после встречи с бизнесом состоится встреча с экономической командой и Национальным банком.

В Грузии на сегодняшний день зафиксировано 25 случаев заражения коронавируса.

Ранее власти Грузии запретили сухопутное сообщение между Грузией и Ираном на две недели. Кроме того, временно приостановлены полеты из Китая и Ирана. Также запрещен импорт животных из КНР. В аэропортах и на пунктах пропуска через государственную границу Грузии специалисты проверяют всех путешественников. Минздрав также проводит информационную кампанию среди населения.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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