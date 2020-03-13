Вюсал Гасымлы: Спрос на валютном рынке Азербайджана будет полностью удовлетворен

БАКУ /Trend/ - Спрос на валютном рынке Азербайджана будет полностью удовлетворен, сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРКА) Вюсал Гасымлы, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦАЭРКА.

Гасымлы отметил, что в настоящее время объем наличной денежной массы в обращении (вне банков) составляет 9,3 миллиарда манатов. При этом в среднем ежемесячно траты на душу населения составляют 300 манатов, что в целом составляет порядка трех миллиардов манатов в месяц. Другими словами, ежемесячные расходы населения составляют до 1/3 денежной массы, и часть наличных манатов нужна для обеспечения текущего потребления, так что нет необходимости в конвертации этих средств в доллары.

В течение этой недели на трех валютных аукционах с участием Государственного нефтяного фонда в Центральном банке было продано в среднем 700 миллионов долларов. Это означает, что в ближайшие недели, особенно учитывая, что покупки на праздник Новруз также будут осуществляться в манатах, частота конвертации маната в доллары снизится, сказал он.

Помимо этого, как отметил Гасымлы, конвертация манатных вкладов в доллары означает снижение процентов по вкладам с одной стороны, а с другой - потерю средств в среднем до 10 процентов по конвертируемым расходам. Согласно теории рационального выбора, конвертация манатных депозитов в долларах сейчас более рискованна, чем сохранение их в нацвалюте.

Также, если в 2014 году объем депозитов в манатах превышал девять миллиардов долларов, то в настоящее время этот показатель равен 5,1 миллиарда долларов. По сравнению с 2014 годом уменьшилось в разы и давление на долларизацию депозитов в манатах, добавил он.

(Автор: Эльдар Джанашвили)