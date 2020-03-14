Минэкономики: В Грузии проблем с запасами продуктов нет

БАКУ/Trend/ - Никаких проблем с запасами и поставками продуктов в торговые сети Грузии нет, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

«С точки зрения пополнения запасов нет каких-либо трудностей. Объекты снабжаются в обычном режиме. Министерство также готово оказывать необходимое содействие», - сообщила министр после встречи с представителями торговых сетей и объектов.

Как сообщила Турнава, торговые центры согласились принимать меры для предотвращения распространения коронавируса. Она пояснила, что в первую очередь речь идет о минимизации контактов и соблюдении дистанции между людьми в магазинах.

В Грузии подтверждено 25 случаев заболевания коронавирусом нового типа. На карантине находятся около 315 человек, а еще 63 - в стационарных учреждениях под наблюдением врачей.

Более чем 1 тысяча человек находится в режиме самоизоляции. Под домашний карантин попадают люди, посещавшие страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу COVID-2019.

Ранее Грузия также приостановила авиасообщение с Ираном, Китаем и Италией.

В рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса правительство Грузии отменило большинство массовых мероприятий.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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