ЕБРР об основных направлениях деятельности в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Во время визита первого вице-президента Европейского банка развития и реконструкции Юргена Ригтеринка в Азербайджан с правительством страны было обсуждено три основных направления, сообщила Trend глава ЕБРР по Азербайджану Ивана Дуарте.

Так, по словам Дуарте, были обсуждены усилия по содействию диверсификации экономики Азербайджана путем поддержки развития частного сектора в ненефтяном секторе и укрепления управления частными и государственными компаниями; дальнейшее расширение доступа к финансированию для местных предприятий путем поощрения кредитования банками и небанковскими финансовыми учреждениями и оказания помощи в укреплении местной валюты и рынков капитала, а также поддержка зеленой экономики страны, включая финансирование возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности и более чистого транспорта и устойчивой инфраструктуры.

"В "зеленой зоне" нашего взаимодействия наблюдается обнадеживающий прогресс. Власти решительно привержены развитию возобновляемых источников энергии, и мы очень поддерживаем это обязательство. В качестве ведущего источника финансирования возобновляемых источников энергии в нашем регионе, мы возглавляем усилия по внедрению конкурентных торгов возобновляемой энергией посредством аукционов в стране" - сказала глава ЕБРР по Азербайджану.

Представитель руководства Банка отметила, что работа ЕБРР направлена в помощь министерству энергетики в определении реальных рыночных цен на конкретные источники возобновляемой энергии и создание справедливого, прозрачного аукционного процесса с расчетом на финансовое участие и после создания новой законодательной базы для поддержки возобновляемых источников энергии.

"Мы только что начали работать с городом Гянджа, который первым в Азербайджане присоединился к нашей успешной программе устойчивого развития городов под названием "Зеленые города ЕБРР". Мои коллеги посетили Гянджу 10 марта и вместе с руководством города начали процесс определения первого инвестиционного проекта, в рамках которого мы рассматриваем возможности модернизации уличного освещения, городского транспорта и обращения с твердыми отходами" - сказала глава ЕБРР по Азербайджану, отметив, что город также выиграет от поддержки, оказываемой через ЕБРР "зеленым городам" в подготовке индивидуального плана действий "Зеленого города" (GCAP), который определяет экологические проблемы, расставляет соответственные приоритеты и связывает их с устойчивыми инвестициями в инфраструктуру и политическими мерами.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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