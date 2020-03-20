В Азербайджане значительно выросло производство сметаны
БАКУ/Trend/ - В январе-феврале 2020 года объемы производства продуктов питания в Азербайджане в суммарном выражении составили 644,4 миллиона манатов, что на 1,2 процента больше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.
За отчетный период был зафиксирован рост в производстве напитков в 2,1 раза до 43,3 миллиона манатов, а в сфере табачных изделий - на 16,3 процента до 41,1 миллиона манатов. Наибольший годовой рост среди продуктов питания был отмечен в производстве сметаны - 58,9 процента, и маргарина -27 процентов.
В феврале был обозначен общий спад в производстве продуктов питания на три процента, однако рост на 34,8 процента в производстве напитков и на 23 процента в производстве табачных изделий.
Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий в Азербайджане (январь-февраль 2020 год):
|
Произведено в январе-феврале 2020 года
|
Разница по сравнению с январем-февралем 2019 года (в %)
|
Готовая продукция на складах на 01.03.2020 года
|
Продукты питания
|
Колбасные изделия, тонны
|
3230,7
|
112,6
|
6,5
|
Сливки и сметана, тонны
|
1297,0
|
158,9
|
-
|
Сыр и творог, тонны
|
8898,2
|
106,2
|
52,6
|
Сливочное масло, тонны
|
4018,3
|
101,5
|
74,3
|
Джем и мармелады, тонны
|
12674,4
|
100,1
|
4111,5
|
Растительное масло, тонны
|
8153,4
|
85,8
|
3483,6
|
Маргарин, тонны
|
9377,1
|
127,0
|
921,8
|
Соль, тыс.тонн
|
10,6
|
115,2
|
16,3
|
Сахар и сахарный песок,тыс.тонн
|
24,5
|
43,8
|
16,3
|
Хлеб и хлебобулочные изделия,тыс.тонн
|
239,4
|
104,1
|
-
|
Напитки
|
Шампанское, тыс. дал.
|
-
|
-
|
3,1
|
Водка, тыс. дал.
|
1368,8
|
520,0
|
250,6
|
Бренди(коньяк), тыс.дал.
|
5,1
|
65,4
|
14,3
|
Вино, тыс.дал.
|
43,9
|
54,9
|
1073,1
|
Пиво, тыс.дал.
|
456,5
|
133,2
|
230,5
|
Ликёр, тыс.дал.
|
59,2
|
142,0
|
38,7
|
Безалкогольные напитки,тыс.дал.
|
2355,5
|
96,8
|
512,2
|
Табачные изделия
|
Ферментированный табак, тонны
|
428,0
|
40,3
|
633,8
|
Сигареты и папиросы, млн. шт.
|
956,3
|
450,0
|
60,3
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