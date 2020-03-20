В Азербайджане значительно выросло производство сметаны

БАКУ/Trend/ - В январе-феврале 2020 года объемы производства продуктов питания в Азербайджане в суммарном выражении составили 644,4 миллиона манатов, что на 1,2 процента больше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

За отчетный период был зафиксирован рост в производстве напитков в 2,1 раза до 43,3 миллиона манатов, а в сфере табачных изделий - на 16,3 процента до 41,1 миллиона манатов. Наибольший годовой рост среди продуктов питания был отмечен в производстве сметаны - 58,9 процента, и маргарина -27 процентов.

В феврале был обозначен общий спад в производстве продуктов питания на три процента, однако рост на 34,8 процента в производстве напитков и на 23 процента в производстве табачных изделий.

Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий в Азербайджане (январь-февраль 2020 год):

Произведено в январе-феврале 2020 года Разница по сравнению с январем-февралем 2019 года (в %) Готовая продукция на складах на 01.03.2020 года Продукты питания Колбасные изделия, тонны 3230,7 112,6 6,5 Сливки и сметана, тонны 1297,0 158,9 - Сыр и творог, тонны 8898,2 106,2 52,6 Сливочное масло, тонны 4018,3 101,5 74,3 Джем и мармелады, тонны 12674,4 100,1 4111,5 Растительное масло, тонны 8153,4 85,8 3483,6 Маргарин, тонны 9377,1 127,0 921,8 Соль, тыс.тонн 10,6 115,2 16,3 Сахар и сахарный песок,тыс.тонн 24,5 43,8 16,3 Хлеб и хлебобулочные изделия,тыс.тонн 239,4 104,1 - Напитки Шампанское, тыс. дал. - - 3,1 Водка, тыс. дал. 1368,8 520,0 250,6 Бренди(коньяк), тыс.дал. 5,1 65,4 14,3 Вино, тыс.дал. 43,9 54,9 1073,1 Пиво, тыс.дал. 456,5 133,2 230,5 Ликёр, тыс.дал. 59,2 142,0 38,7 Безалкогольные напитки,тыс.дал. 2355,5 96,8 512,2 Табачные изделия Ферментированный табак, тонны 428,0 40,3 633,8 Сигареты и папиросы, млн. шт. 956,3 450,0 60,3

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