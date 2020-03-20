Anglo Asian Mining о причинах сокращения добычи золота

БАКУ/Trend/ - Сокращение добычи золота действующей в Азербайджане золотодобывающей компании Anglo Asian Mining PLC объясняется более высокой долей содержания перерабатываемой путем химического выщелачивания руды на открытом карьере рудника Гедабек, а также сокращением добычи на другом месторождении, сообщает в среду Trend со ссылкой на сообщение компании.

При этом, исполнительный директор компании Реза Вазири отметил, что, несмотря на сокращение добычи, 2020 год станет очередным годом стабильных результатов Anglo Asian Mining с прогнозируемой выручкой более 100 миллионов долларов США и производством от 75 до 80 тысяч унций в золотом эквиваленте.

"Несмотря на незначительное снижение добычи в прошлом году из-за снижения добычи на Угурском руднике, рост цен на драгметалл, наблюдавшийся в этом году до сих пор, должен позволить компании сохранить свои финансовые показатели по мере того, как мы продвигаемся в освоении наших недавно зарегистрированных новых месторождений полезных ископаемых", – сказал Вазири.

Исполнительный директор Компании также отметил, что будущий рост как производства, так и запасов по-прежнему очень важен для экономических показателей Anglo Asian Mining:

"Мы продолжаем идти в ногу с нашей программой разведки, чтобы определить возможное дальнейшее расширение добычи в наших трех контрактных районах. Недавно мы обнародовали весьма обнадеживающие результаты нашей программы разведки, которые подчеркивают их потенциал. Мы также продолжаем рассматривать другие возможности для расширения. Я с нетерпением жду, чтобы держать рынок в курсе будущих событий", - подытожил Вазири.

На фоне сокращения добычи золота акции Компании, продаваемые 21 февраля по цене 149 фунтов стерлингов каждая, начали дешеветь и с тех пор подешевели на 15,8 процента.

Отметим, что сегодня в Лондоне акции компании понизились еще на 4,4 процента и на данный момент продаются по цене 120 фунтов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)